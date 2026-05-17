مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة بسبب بطارية هاتف في السليمانية

شفق نيوز/ السليمانية

توفي رجل متأثراً بحروق خطيرة، فيما أُصيبت زوجته وطفلان من أسرته بحروق متفاوتة، إثر حريق اندلع داخل منزلهم بسبب انفجار بطارية هاتف نقال في محافظة السليمانية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة وقعت قبل يومين في مركز مدينة السليمانية، بعدما تسبب انفجار بطارية هاتف محمول باندلاع حريق داخل منزل، ما أدى إلى إصابة أربعة أفراد من عائلة واحدة، وهم الأب والأم وطفلان، بحروق بليغة.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، أوضح مدير مستشفى الحروق والتجميل في السليمانية، شخاوان صائب، أن "حالة المصابين غير مستقرة، لاسيما الأم التي تعاني من حروق بالغة تجاوزت نسبتها 50%، إضافة إلى أحد الأطفال الذي يعاني أيضاً من حروق تتجاوز 50%".

وأضاف صائب، أن "إحدى الطفلتين غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج وتحسن حالتها الصحية"، مبيناً أن "الأب توفي فور وصوله إلى المستشفى متأثراً بشدة إصابته".

وأشار مدير المستشفى إلى عدم توفر معلومات دقيقة لديه بشأن الأسباب التفصيلية للحريق، مكتفياً بالإشارة إلى أن الحادث ناجم عن انفجار بطارية هاتف داخل المنزل.

وفي سياق متابعة تفاصيل الحادث، تواصل مراسل وكالة شفق نيوز مع المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، أرام محمد، للحصول على معلومات إضافية بشأن الحريق، إلا أنه أكد عدم توفر أي معلومات لديهم حول الحادثة حتى الآن.

كما أجرى مراسل الوكالة اتصالاً مع مدير طوارئ السليمانية، سامان نادر، الذي أوضح بدوره أنه لا يملك معلومات عن الحادث أو تفاصيله.

وحاول مراسلنا التواصل مع المتحدث الرسمي باسم شرطة محافظة السليمانية للحصول على معلومات أوفى بشأن ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات، إلا أن هاتفه كان مغلقاً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.