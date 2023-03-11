مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم امرأة وطفل بحادثين منفصلين في السليمانية وكرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدران مسؤولان، يوم السبت، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم امرأة وطفل بحادثين منفصلين في محافظة السليمانية وإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وأعلنت مديرية مرور قضاء دربنديخان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة نوع (جيلي) فقد السيطرة عليها على الطريق الرابط بين قضاء دربنديخان وكلار وتحديدا بالقرب من "مقبرة بيباز" مما أدى الى وفاته وإصابة زوجته وطفله بجروح طفيفة".

واوضح البيان ان "المتوفي والمصابين كانوا من سكنة قضاء كلار التابعة لإدارة گرميان".

في السياق، أفاد مصدر أمني، بإصابة سائق عجلة تكسي باطلاقات نارية وسط السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السائق تعرض في منطقة (بەرانانی) في السليمانية إلى 7 اطلاقات نارية من قبل مجهولين مما ادى الى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى".