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مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث "عنيف" في كلار.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-05T15:53:18+0000
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث "عنيف" في كلار.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن مصرع امرأتين واصابة شخصين آخرين في حادث مروري نجم عن تصادم عنيف بين سيارتين في قضاء كلار بإدارة كرميان.

وجاء في بيان للمقدم الحقوقي علي جمال قدوري من اعلام شرطة كرميان ورد لوكالة شفق نيوز، الحادث وقع في شارع بشدينه في قضاء كلار بين سيارتين احداهما من نوع تويوتا بيك اب والثانية من نوع نيسان ميني باص.

واشار البيان الى ان الحادث اسفر عن مصرع امرأتين وهما (منار سوما سيروان) من مواليد 2011 و(عائشة خورشيد احمد) من مواليد 1962، واصابة شخصين آخرين بجروح.

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