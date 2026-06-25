مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع في زاخو

شفق نيوز– دهوك

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، يوم الخميس، إثر حادث سير مروع وقع قرب قضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع بالقرب من قرية "خرابابكي" نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته، ما أدى إلى دهس أحد المواطنين قبل أن تنحرف الشاحنة إلى المسار المقابل وتصطدم بثلاث سيارات كانت تسير على الطريق.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة المواطن الذي تعرض للدهس في موقع الحادث، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يستقلون السيارات المتضررة بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.