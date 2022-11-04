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مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-04T18:34:42+0000
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في كرميان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في شرطة وحدة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الجمعة بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في أطراف قضاء كفري التابع لوحدة كرميان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب 3 اخرين بجروح جراء انقلاب عجلة تقلهم على طريق حي الخان في أطراف قضاء كفري".

واكد المصدر نقل المصابين الثلاثة الى مستشفى كفري لتلقي العلاجات اللازمة ونقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي في كفري فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتعزو السلطات المرورية في كرميان الحوادث المرورية إلى إهمال قواعد السلامة المرورية.

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