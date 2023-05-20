مصرع وإصابة 3 متسلقي جبال في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في السليمانية، مساء اليوم السبت، بمصرع متسلقيّ جبال اثنين وإصابة ثالث في إحدى المناطق الجبلية بقضاء دربنديخان.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين اثنين من أعضاء فريق مختص بتسلق الجبال، لقيا مصرعهما مساء اليوم، بعد انهيار جزء من جبل (توني بابا) في قضاء دربنديخان على الفريق المختص بتسلق الجبال".

وبين ان "انهيار الجبل تسبب بإصابة متسلق آخر بجروح خطيرة"، مشيراً إلى أن "المتسلقين كانوا يمارسون هوايتهم بتسلق الجبال وشهدت المنطقة تساقط أمطار غزيرة ما أدى إلى تصدع وانهيار جزء من الجبل عليهم".

ويقع جبل "توني بابا" إلى الجنوب من مدينة دربنديخان في محافظة السليمانية، وهو عبارة عن نفق طويل يحتوي على مصادر مياه عديدة.

وما يميز هذا النفق أنه يسمح لمرتاديه بالاطلاع على آثار بعض الحضارات القديمة في كوردستان، مما جعله وجهة سياحية تبلغ ذروتها صيفاً.

ويمتد "توني بابا" عبر أكثر من 12 كيلومترا يتفرع منه مجموعة من الأخاديد الصغيرة والكبيرة، ويرجع تاريخ تشكل هذا الأخدود لملايين السنين بسبب التعرية والفيضانات والجداول المائية.

وداخل الأخدود يوجد طيور وحيوانات وزواحف وحشرات متنوعة، وكذلك هناك جداول مائية تخرج من باطن الأرض، وشلالات تنزل من داخل الكهوف التي تشبه قاعات كبيرة، لكن سكان قضاء دربنديخان يتداولون أساطير وحكايات كثيرة، ولدت لديهم صورة أن الأخدود مكان خطر.