مصرع وإصابة 3 عمال بناء سقطوا من مبنى قيد الإنشاء وسط دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، وبمصرع وإصابة ثلاثة عمال إثر سقوطهم من مبنى قيد الإنشاء ضمن مجمع سكني وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في حي شاخكي وسط مدينة دهوك، حيث كان العمال بصدد نقل مواد البناء بما في ذلك الرمل إلى الطابق التاسع من البناية عندما فقد اثنان منهم توازنهما وسقطا من ارتفاع شاهق ما ادى إلى وفاتهما على الفور، في حين أصيب العامل الثالث بجروح بالغة".

وأضاف "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.