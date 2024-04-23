مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير مروّع على طريق دهوك - أربيل

شفق نيوز/ أفاد مرور هوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 3 أشخاص جراء حادث سير وقع على طريق دهوك - أربيل.

وقال العقيد ازاد طه المسؤول الاعلامي في دائرة مرور دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث جراء حادث تصادم مروّع وقع على الطريق الرابط بين ناحية روفيا ومحافظة اربيل".

وأوضح طه ان "الحادث وقع قرب منطقة "ئوفر باس" في دربستان حيث كان الضحايا الثلاث يستقلون سيارة نيسان خصوصي، وهم من مجمع مهتى التابع لقضاء شيخان شرق محافظة دهوك".