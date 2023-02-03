مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل، يوم الجمعة، مصرع واصابة 3 أشخاص بحادث سير على احدى الطرق الرئيسية في المدينة.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في الساعة 1:00 بعد الظهر حيث اصطدمت شاحنة بسيارة من نوع (النترا) على طريق اربيل - خبات".

واضاف ان "الحادث تسبب بوفاة سائق السيارة واصابة اثنين اخرين "مشيرا الى ان " التحقيقات اظهرت ان سائق السيارة هو المتسبب بالحادث".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم امرأتان في حادث سير وقع ضمن حدود إدارة منطقة رابرين في إقليم كوردستان، وفقا لما اعلنه قسم الطوارئ في مستشفى "حاجياوا".

وقال قسم الطوارئ في بيان، إنه وبعد ظهر اليوم و نتيجة لحادث مروري مروع وقع على طريق باليسان - شكارته ضمن إدارة منطقة رابرين لقي أربعة حتفهم فيما أُصيب آخر بجروح.

ووفقا للبيان فإن الحادث ناجم عن تصادم وقع بين سيارة أجرة وشاحنة، مشيرا إلى نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطلب العدلي وشرعت شرطة المرور بالتحقيقات.