مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادثيّ سير في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت السلطات المحلية في السليمانية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الاربعاء، عن مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادثيّ سير منفصلين.

وقال مدير مركز الطوارئ الطبي في قضاء جمجمال، هلكوت حمه نجم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع على طريق جمجمال – التكية، وأدى إلى مصرع شاب يبلغ من العمر ٣١ عاماً وإصابة آخر يبلغ من العمر 39 عاماً بجروح بليغة".

وبين انه تم نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أخلي المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأشار نجم إلى أن امرأة تبلغ من العمر ٧٢ عاماً أصيبت بحادث سير آخر وتم نقلها إلى مدينة السليمانية لتلقي العلاج.