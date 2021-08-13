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مصرع وإصابة 13 شخصا بثلاثة حوادث في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-13T08:33:20+0000
مصرع وإصابة 13 شخصا بثلاثة حوادث في السليمانية

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه فيما أُصيب 12 آخرون بجروح في ثلاثة حوادث سير وقعت في قضاءي "جمجمال"، و"دربنديخان" في محافظة السليمانية.

ووقع الحادث الأول قرب محطة الكهرباء الغازية في جمجمال مما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وفي القضاء ذاته انقلبت دراجة نارية مما أدى إلى إصابة سائقها بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى مستشفى طوارئ السليمانية.

من جهتها أعلنت مديرية المرور في قضاء دربنديخان في بيان اليوم، بأن حادث تصادم وقع بين عجلتين إحداهما نوع "هوندا النترا" ، وأخرى "كيا" مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص خمسة من بينهم نساء.

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