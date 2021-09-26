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مصرع وإصابة 11 شخصا بحادثين في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-26T05:50:45+0000
مصرع وإصابة 11 شخصا بحادثين في أربيل

شفق نيوز/ أفادت دائرة المرور في قضاء "كويسنجق" في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأحد بمصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير.

وقالت الدائرة في بيان إن حادثاً مرورياً وقع على الطريق الرئيسي كويسنجق - أربيل قرب معمل غاز "گردجادر" نتيجة تصادم عجلتين أحداهما نوع (نيسان سني) والأخرى (بيك آب ميستوبيشي) مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ستة آخرين بجروح.

وفي حادث ثان قال المتحدث باسم مديرية شرطة المرور في أربيل فاضل حاجي في بيان إن حادث تصادم وقع ليلة أمس على طريق حرير - شقلاوة بالقرب من قرية "خرواتان" بين عجلتين الأولى "تويوتا كامري" خصوصي، والثانية "هيونداي" خصوصي.

وأضاف أن الحادث أجى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح وحدوث أضرار مادية بالعجلتين.

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