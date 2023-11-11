مصرع وإصابة 10 أشخاص بانقلاب باص في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور دهوك، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، نتيجة حادث انقلاب باص صغير وسط المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن سائق باص صغير، فقد سيطرته على القيادة، أثناء سيره في الشارع الرئيسي بين الوكا ودوميز، ما أدى إلى انقلابه".

وأضافت، أن "الحادث أدى إلى مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين كانوا داخل الباص، إضافة إلى تضرر الباص"، مطالبة سائقى السيارات الالتزام بتعليمات المرور لتفادي حصول مثل هذه الحوادث المؤسفة والمحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.