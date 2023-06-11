مصرع وإصابة عمال بانهيار برج في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر صحي، يوم الأحد، بمصرع وإصابة عدد من العمال إثر انهيار برج سكني قيد الانشاء في إحدى مناطق السليمانية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة عمال لقوا مصرعهم وأصيب آخر نتيجة انهيار برج في مشروع "دەروو سیتی" السكني في حي رابرين في السليمانية .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث، ووفقًا للأرقام الأولية، فقد توفي ثلاثة من العمال، فيما تم نقل العامل الرابع الذي تعرض لإصابات متفاوتة إلى مستشفى شار لتلقي العلاج.

واضاف انه لم يتم الكشف عن هويات العمال المتوفين حتى الآن، مشيرا الى أن التحقيقات مازالت جارية في ملابسات الحادث.