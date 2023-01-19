مصرع وإصابة شخصين بحريق داخل منزل في زاخو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة زاخو، يوم الخميس، عن مواطناً لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح إثر اندلاع حريق في منزلهما وسط المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع في الساعة الرابعة و20 دقيقة عصراً في منزل بحي "عباسى" وسط مدينة زاخو، وسارعت فرق الدفاع المدني الى المكان لإخماده.

وبينت انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما أخلت المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.