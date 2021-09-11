مصرع وإصابة أربعة أطفال من اللاجئين السوريين بسقوط جدار عليهم في أربيل

شفق نيوز/ لقي طفلان مصرعهما فيما أُصيب أثنان آخران بجروح جميعهم من أبناء اللاجئين السوريين، وذلك عندما سقط عليهم جدار قديم في ناحية كسنزان في مدينة أربيل، وفقا لما أفاد به شهود عيان اليوم السبت.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم عندما كان الأطفال يلعبون في باحة المنزل فوقع جدار السياج عليهم مما اسفر عن مقتل اثنين واصابة اثنين اخرين وهم من سكان مدينة "كوباني" في كوردستان سوريا.

وأضافوا أن الطفل الأول ذكر ويُدعى محمود ويبلغ من العمر سنة واحدة، والثاني انثى وتُدعى هيلين تبلغ من العمر سنة ونصف السنة.

وأوضح شهود العيان انه تم تحذير هذه الأسرة لأكثر من مرة من مخاوف انهيار الجدار ولكن لكونه يعود الى جيرانه فلم يسمح لهم بهدمه واعادة بنائه مرة اخرى.

من جانبه قال عم الطفلين المتوفيين ويُدعى خليل كوباني لوكالة شفق نيوز، "لأكثر من مرة حذرنا صاحب الجدار وطلبنا منه باعادة ترميمه، وحتى قلت له نحن سندفع المال لك فقط قم بترميمه".

وأضاف "كان يقول كل مرة انه سيقوم بذلك ولكن كان يماطل لحين وقع هذا الحادث، مشيرا إلى أن أسرته كانت مستأجرة من هذا الجار المنزل الذي تقطنه.