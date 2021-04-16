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وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادثين في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-16T07:25:28+0000
وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادثين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في قضاء سوران شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح بحادث سير وقع على طريق رئيسي بين بلدتين.

وقالت المديرية في بيان، إن حادث سير من نوع تصادم وقع في وقت متأخر من ليلة أمس على طريق (هاملتون) بين خليفان - سپیلك بين عجلة نوع (شوفرليت أوبترا)، و(نيسان فيرسا)، مشيرا إلى أنه وبعد مضي 15 دقيقة على الحادث اصطدمت عجلة نوع (رانج روفر) بالعجلتين.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح، داعيا السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية لحفظ سلامة الجميع.

وفي السياق قال شهود عيان إن حادث سير وقع على طريق رانيا - هیزوپ في إدارة منطقة "رابرين" مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص.

ووفقا للشهود فإن المتوفين طفلان وامرأة فيما أصيب رجل آخر بجروح.

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