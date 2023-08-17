مصرع وإصابة ثلاث نساء بحادث والعثور على جثة امرأة في السليمانية

شفق نيوز/ افادت شرطة المرور في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، بمصرع واصابة ثلاث نساء بحادث سير مروع وقع على طريق قضاء دوكان في حين تم العثور على جثة امرأة في حي "سرجنار" في مركز المحافظة.

وقال ضابط في شرطة المرور، لوكالة شفق نيوز إن: الحادث ناجم عن إنقلاب عجلة "تويوتا افيلون" على طريق السليمانية - دوكان توفيت امرأة وأُصيبت اثنتان أُخريان بجروح، عازيا سبب وقوع الحادث إلى القيادة بالسرعة الفائقة وعدم الإنتباه من قبل سائق العجلة.

وأوضح أن جميع الركاب والسائق معهم هم من القومية العربية، منوها إلى أن الأخير هرب إلى جهة مجهولة بعد بعد حصول الحادث.

في غضون لك قال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية سركوت احمد في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، ان الشرطة عثرت صباح اليوم الخميس على جثة امرأة متوفية في منزلها الواقع في منطقة "سرجنار" في احدى البنايات السكنية بالقرب من جامع شيخ سعيد.

واضاف انها تبلغ من العمر 38 عاما، وهي من القومية العربية ولديها أربعة أطفال، ويُشتبه أنها قتلت خنقا.

وتابع احمد بالقول ان الاجهزة الامنية بدأت التحقيق بالقضية لمعرفة تفاصيل الحادث.