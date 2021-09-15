مصرع وإصابة امرأة وطفلين بحادث على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء بمصرع امرأة وإصابة طفلين بحادث سير وقع في قضاء "قلعة دزه".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن عجلة نوع "هوندا" فقدت سيطرتها بالقرب من قرية "دار شمانه" على طريق معبر "كيلي" الحدودي - "قلعة دزه" مما أدى إلى مصرع السائق وهي امرأة تُدعى (خ، آ) المتولدة في العام 1990 وهي من سكنة "قلعة دزه" حي "رابرين"، وإصابة طفلين كانا معها، مضيفة أن الطفلين وضعهما الصحي المستقر.

وأردف البيان أنه وبعد وقوع الحادث توجهت قوات شرطة الطوارئ، ومركز شرطة "رابرين" إلى المكان، مشيرا إلى أنه بعد تشريح جسد المرأة المتوفاة سلمت إلى أُسرتها.