مصرع وإصابة العشرات جراء انفجار الألغام في إقليم كوردستان خلال 2022

شفق نيوز/ أعلن رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام التابعة لحكومة إقليم كوردستان جبار مصطفى، يوم الأربعاء، أن أكثر من 30 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح جراء حوادث انفجار الألغام التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "7 مواطنين لقوا حتفهم فيما أُصيب 24 مواطناً آخر بجروح جراء انفجار الألغام في السنة الماضية في إقليم كوردستان".

وأضاف أن فرق المؤسسة قد قامت بتطهير ما مساحته مليونين، و316 ألف متر مربع من الأراضي المزروعة بالألغام في إقليم كوردستان.

وأشار مصطفى إلى تفجير 4247 لغماً مضاداً للأفراد وإلى الدروع، مع تدمير 34 الفاً و190 قطعة ذخيرة ومتفجرات، منوها إلى أن أكثر المناطق تلوثاً بالألغام تقع ضمن محافظة السليمانية، وإدارة منطقة "كرميان" المستقلة.