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مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-15T20:50:51+0000
مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير في السليمانية

شفق نيوز/ تسبب حادث سير في الطريق بين مدينتي دوكان ورانية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، بمصرع شخص واحد واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وافادت معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، بان الحادث وقع قرب قرية فريزله جراء اصطدام سيارتين من نوع كورولا تاكسي ولاندكروزر خاص، وتسبب الاصطدام بمصرع شخص واحد واصابة ستة آخرين اصابات اثنين منهم بليغة.

واضاف المعلومات ان مصابين اثنين جروحهما خطرة وهما من ركاب سيارة الاجرة وهم جميعا من عائلة واحدة، فيما كانت الضحية امرأة نقل جثمانها الى الطب العدلي وتم نقل المصابين الى مركز خلكان الصحي ومستشفى دوكان وتمت عمليات اسعاف فورية لهم.

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