مصرع واصابة 6 اشخاص بانفجار منظومة غاز داخل منزل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ افادت مديرية الشرطة في ادارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بمصرع واصابة ستة اشخاص من أُسرة واحدة بحروق في الجسد جراء انفجار منظومة للغاز داخل منزل في قرية "محمود قجر" التابعة لناحية "قورتو".

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أحد الجرحى ويُدعى (آرش أحمد حسن) من مواليد العام 2014 فارق الحياة متأثراً بنسبة الحروق البليغة التي أُصيب بها.

واشار الى اصابة والد الضحية و شقيقيه وشقيقتيه بجروح ايضا جراء انفجار منظومة الغاز، و تم نقلهم على اثرها الى مستشفى طوارئ "الشهيد هژار" في كلار.

وأضاف المقدم قدوري أن جثة الطفل تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في قضاء كلار، فيما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته.