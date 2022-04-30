مصرع عنصر واصابة ١٢ اخر من البيشمركة بحادث مروري بجمجمال السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مصرع عنصر بقوات البيشمركة واصابة ١٢ اخرين بحادث مروري على الطريق بين جمجمال وسنكَاو.

وقال مدير طوارئ السليمانية سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل عصر اليوم عندما انقلبت مركبة تابعة لوزارة البيشمركة من نوع (زيل) على الطريق بين جمجمال وسنكاو قرب قيادة مشاة كركوك (منيله).

واشار الى ان الحادث ادى الى مصرع عنصر بالبيشمركة يدعى نظام جاسم محمد ويبلغ من العمر ٥١ عاما، واصابة ١٢ آخرين بجروح متفاوتة.

واضاف ان فرق النجدة ١٢٢ التابعة لمديرية صحة جمجمال هرعت على الفور لإنقاذ المصابين في مكان الحادث، لافتا الى انه تم اسعاف المصابين على الفور ونقلهم الى مركز طوارئ جمجمال وهم الآن تحت العناية الطبية.