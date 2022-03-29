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مصرع واصابة عدد من العمال في انهيار بناية سكنية "قيد الانشاء" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T08:59:54+0000
مصرع واصابة عدد من العمال في انهيار بناية سكنية "قيد الانشاء" في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت نقابة عمال إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن مصرع واصابة عدد من العمال خلال انهيار بناية سكنية "قيد الانشاء" في احد المجمعات، في محافظة السليمانية.

وقال نقيب عمال إقليم كوردستان فرع السليمانية جالاك رؤوف لوكالة شفق نيوز إن "عامل بناء توفي فيما أصيب عدد اخر بجروح متفاوتة، صباح اليوم، نتيجة انهيار أحد الأبنية قيد الإنشاء ضمن مجمع "تو سبي" السكني الذي يقع على طريق "ميرگة بان" في أطراف محافظة السليمانية".

وأضاف رؤوف أن "قوة امنية نقلت جثة المتوفى الى الطب العدلي، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

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