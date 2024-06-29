مصرع واصابة ثلاثة اشخاص في حادث مروري مروع في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور قضاء دربنديخان بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين في حادث مروري مروع على الطريق بين قضاءي دربنديخان وكلار في ادارة كرميان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل عصر يوم السبت على الطريق الرئيس الرابط بين دربنديخان وكلار قرب قرية حاجي حسن عندما اصطدمت سيارة صالون خاصة من طراز مازدا مع صهريج للوقود، لافتا الى ان الحادث ادى الى مصرع أحد ركاب سيارة الصالون وإصابة شخصين آخرين كانا برفقته.