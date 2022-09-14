مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث مروري في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مرور السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين نتيجة حادث مروري على الطريق الرئيس بين المحافظة وناحية عربت.

وجاء في بيان للمديرية لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل عندما تصادم باص سياحي كبير مع سيارة خصوصية على الطريق الرئيس المؤدي من السليمانية الى ناحية هربت، مبينا ان الحادث اسفر عن مصرع شخص واحد واصابة شخصين اخرين بجروح.

وأضاف البيان آن الشخص المتوفى والجرحى هم جميعا من الرجال، مشيرا الى ان احد المصابين جروحه بليغة ووضعه الصحي غير مستقر.