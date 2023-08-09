مصرع أم وأبنها وإصابة ستة آخرين بحادث سير مروع في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الصحة في قضاء جمجمال، يوم الأربعاء، بمصرع واصابة ثمانية أشخاص بحادث سير وقع على طريق يربط بمدينة السليمانية.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية اليوم، فإن شخصين لقيا مصرعهما وأُصيب ستة آخرون جراء حادث سير وقع على طريق السليمانية – جمجمال.

وأوضح البيان أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما هما امرأة تبلغ من العمر 51 عاما وشاب يبلغ من العمر 21 عاما وهما أم وأبنها، وأصيب ستة آخرون، من بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء.

وأضاف البيان أن فرق الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث لعلاج المصابين على الفور ونقلهم إلى مركز طوارئ جمجمال.

من جهته نقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن شهود عيان قولهم إن: الحادث وقع في حوالي الساعة الـ1:00 من مساء أمس الثلاثاء، في الطريق الرئيس بين جمجمال وناحية التكية.