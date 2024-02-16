مصرع "مُسن" أصابته صاعقة رعدية في اربيل

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمصرع رجل مسن بعد إصابته بصاعقة رعدية في مدينة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "رجلا مسنا توفي اليوم الجمعة بعد إصابته بصاعقة رعدية في منطقة دارتو في اربيل ".

جدير بالذكر أن ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة، أصيبوا يوم أمس الخميس، جراء تعرضهم لصاعقة رعدية ضمن حدود قضاء "ميركسور" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ونشرت قائممقامية قضاء "ميركسور" اليوم الخميس، إن ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة وأثناء اداء الواجب أصيبوا بصاعقة رعدية الليلة الماضية وتم نقلهم الى مستشفى القضاء.

ووفقا للمنشور، فإن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ويخضعون حاليا للرعاية الطبية داخل المستشفى.

وتشهد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان موجة للامطار الغزيرة بدأت منذ أيام ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل، حيث تسببت بفيضانات وسيول في عدة مناطق.