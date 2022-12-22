مصرع مهندسة معمارية إثر سقوطها داخل بئر في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت طوارئ محافظة السليمانية، اليوم الخميس، مصرع مهندسة معمارية بعد سقوطها في بئر ضمن مشروع سكني في المحافظة .

وقال مدير طوارئ السليمانية سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، ان المهندسة نيان حسين توفيت، اليوم، إثر سقوطها في بئر ماء ضمن احد المشاريع السكنية في السليمانية .

واضاف ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، فيما لم يقدم ذوي المتوفاة اي شكوى ضد احد .

وفي سياق متصل اكد مصدر من النقابات العمالية في السليمانية، أن 90 بالمائة من وفيات العمال ترجع إلى نقص معدات السلامة الملائمة للوضع الحالي لصالح العمال لضمان أمنهم وسلامتهم. .