مصرع منتسب وإصابة آخر في دائرة الكهرباء دهوك إثر صعقة

شفق نيوز/ لقي منتسب في دائرة كهرباء دهوك في إقليم كوردستان مصرعه، فيما اصيب آخر إثر صعقة كهربائية.

وقال مسؤول إعلام دائرة صحة قضاء عقرة شمال شرق محافظة دهوك، نيجرفان فخرالدين، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في دائرة الكهرباء توفي فيما أصيب الآخر، إثر تعرضهما لصعقة كهربائية أثناء أداء واجبهما".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء قيام المنتسبين بأعمال صيانة في إحدى القرى التابعة لقضاء عقرة، حيث تعرضا لصعقة كهربائية أدت إلى وفاة أحدهما على الفور، ويبلغ من العمر 46 عاماً، فيما أصيب الآخر، البالغ من العمر 56 عاماً، بجروح نُقل على إثرها إلى مستشفى عقرة لتلقي العلاج".