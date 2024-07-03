مصرع قرابة 300 عتّال بين العراق وإيران خلال النصف الأول من العام

شفق نيوز/ أفاد موقع "عتال نيوز"، بمصرع عشرات العتالين الكورد على الحدود بين العراق وإيران خلال النصف الأول من العام 2024 جراء حوادث مختلفة.

وذكر تقرير صدر عن الموقع حديثا وترجمته وكالة شفق نيوز، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، لقي 270 عتالا مصرعه على الحدود بين البلدين وعلى حدود المحافظات الكوردستانية في إيران وذلك لعدة أسباب كان من أبرزها الاستهداف المباشر من قبل القوات الامنية الايرانية إضافة إلى عوامل أخرى مثل الانهيارات الثلجية، والتجمد من البرد، والألغام، و السقوط من المرتفعات.

وبحسب التقرير، فإنه مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، فقد ارتفع عدد الضحايا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 20 عتالاً تقل أعمارهم عن 18 عاما.