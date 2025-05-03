مصرع فتى إثر صاعقة رعدية في ريف حلبجة

شفق نيوز/ لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاماً مصرعه، اليوم السبت، جراء تعرضه لصاعقة رعدية في إحدى المناطق الزراعية التابعة لقضاء بنجوين، في محافظة حلبجة، شرقي إقليم كوردستان.

وقال نائب قائممقام بينجوين رزكار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية يُدعى سهند وهو من سكان قرية ورياوا الريفية الواقعة ضمن حدود القضاء"، مبيناً أن "الحادث وقع أثناء تقلبات جوية شهدتها المنطقة، حيث ضربت الصاعقة الفتى في منطقة مفتوحة، ما أدى إلى وفاته في الحال".

وأضاف محمد، أن "جثمان الضحية نُقل إلى مستشفى بنجوين العام، فيما باشرت الشرطة بفتح تحقيق أولي للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة".

وتشهد مناطق عدة من إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة تغيرات مناخية مفاجئة بينها عواصف رعدية وأمطار غزيرة، ما يستدعي بحسب مختصين اتخاذ تدابير وقائية، خصوصاً في المناطق الزراعية والمكشوفة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.