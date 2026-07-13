مصرع فتى إثر سقوطه داخل آلة حصاد زراعية في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاثنين، بمصرع فتى يبلغ من العمر 14 عاماً إثر حادث داخل إحدى الأراضي الزراعية في قضاء عقرة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في قرية جوجر التابعة لناحية روفيا، حيث كان الفتى يعمل في موسم جني محصول البطاطا، قبل أن يسقط داخل آلة حصاد البطاطا، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف أن الضحية يُدعى وليد مولود حامد، وهو من أهالي قرية زيلكة فخري، وقد نُقل إلى مستشفى عقرة، إلا أنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله إلى قسم الطوارئ.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.