مصرع فتاتين من أسرة واحدة وسقوط جرحى بحادث مروع بدهوك وغرق طفل في سوران

شفق نيوز/ لقيت فتاتان مصرعهما فيما أُصيب آخرون عندما انقلبت عجلة بعد ظهر اليوم السبت على طريق روفيا - بردرش في محافظة دهوك.

وانقلبت عجلة نوع "بيك آب" تويوتا هايلوكس على الطريق المذكور.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن فتاتين ابنتا عم لقيتا حتفهما بينما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وفي حادث آخر لقي طفل مصرعه غرقا جراء سقوطه في نهر ضمن حدود إدارة منطقة سوران المستقلة في إقليم كوردستان.

ووفقا المعلومات فإن الطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويُدعى آزاد زيرك سليم سقط في نهر "جومباروك" ليفارق الحياة إثر ذلك.

وكانت اسرة الطفل قد ذهبت الى قرية "جومباروك" لزيارة أقربائها ليسقط الطفل هناك بالنهر ويغرق.

وقد تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثة الطفل ليتم ارسالها الى دائرة الطب العدلي في سوران ليفتح تحقيق بالحادث.