مصرع عنصر بيشمركة بانفجار لغم أرضي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الاثنين، بمصرع أحد عناصر قوات البيشمركة جراء انفجار لغم أرضي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء توجه الضحية إلى إحدى النقاط العسكرية في جبل گابنیركى الواقع ضمن منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماصي شمالي دهوك، حيث انفجر اللغم وأدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف أن تفاصيل الحادثة لم تتضح بعد، مشيراً إلى أن السلطات باشرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كان الانفجار ناتج عن ألغام قديمة مزروعة خلال فترات النزاع أو أنها حديثة.