مصرع عائلة كاملة غرقا بمياه كلي علي بك في اربيل.. صور

شفق نيوز/ قضت عائلة مكونة من الابوين وطفلتهما، اليوم السبت، نحبها غرقا في مياه كلي علي بك في اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وفيما تم العثور على جثمان الوالدة، لازالت فرق الانقاذ والغواصين يبحثون عن جثتي الوالد والطفلة.

وكانت العائلة قد قدمت الى المنطقة بهدف السياحة وقضاء ايام العيد، وقرب منطقة كاني ماران غرقت الطفلة عند محاولتها السباحة في الماء فحاولت والدتها (تغريد زياد 22 عاما) انقاذها الا انها فشلت وتعرضت هي الاخرى للغرق، وتكرر الامر مع زوجها وغرق ايضا.

و العائلة المنكوبة اصلا من اهالي سنجار وتسكن منطقة بحركة في اربيل.

ومازال البحث مستمرا عن جثمان الطفلة ووالدها من قبل فرق الانقاذ والغواصين، فيما تم ارسال جثمان الوالدة الى معهد الطب العدلي باربيل.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه صوراً أولية لمحاولات انتشال الجثث