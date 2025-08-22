مصرع عائلة كاملة بحادث سير مروع في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة، بحادث سير على في قضاء بردرش في دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروّع وقع ضمن حدود قضاء بردرش، وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة".

وأضاف أن "مركبة من نوع أوبل اصطدمت بحاجز وانقلبت، مما أدى إلى مصرع الأب والأم وثلاثة أطفال كانوا برفقتهم"، مبينا أن "المركبة احترقت بعد الحادث".

وأوضح أنه "تم إخراج جثث الضحايا من المركبة، وتبين أن الأم كانت حاملاً، ولم تُعرف حتى الآن هوية العائلة بسبب احتراق السيارة بالكامل".