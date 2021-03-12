مصرع عامل إيراني إثر سقوطه من بناية في اربيل

شفق نيوز/ أفادت منظمة "هنكاو" المعنية بحقوق الإنسان للكورد الإيرانيين يوم الجمعة بمصرع عامل إيراني الجنسية من أهالي محافظة "سنة" إثر سقوطه من بناية أثناء عمله بها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقاً للمنظمة فإن الحادث وقع أمس الخميس عندما كان العامل "كيوان علي زاده" منشغلا بعمله.

و"علي زاده" البالغ من العمر 28 عاما كوردي من محافظة سنة يتواجد في أربيل منذ نحو عام من أجل مواصلة العمل في مجال الحدادة، بحسب المنظمة.

ويقصد الإيرانيون الكورد اقليم كوردستان بهدف الحصول على فرص للعمل لإنعدامها في بلدهم جراء العقوبات والأزمة المالية التي تواجهها إيران.