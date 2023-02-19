مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من بناية في أربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في اربيل، يوم الاحد، بمصرع عامل وإصابة اخر اثر سقوطهما من اعلى بناية في احدى مناطق اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادثة وقعت بعد الساعة 4:00 عصرا حيث سقط عاملا بناء من اعلى بناية قيد الانشاء باربيل".

وبين ان "الحادث تسبب بوفاة احدهما على الفور وهو من اهالي اربيل واصابة العامل الثاني بجروح وهو من الجنسية الايرانية"، مشيرا الى ان "البناية تقع على شارع 120 ويتم اكمال التصاميم الخارجية لها في الوقت الحالي".