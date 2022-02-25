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مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين بانهيار سقف منزل في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-25T09:55:31+0000
مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين بانهيار سقف منزل في اربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، يوم الجمعة، بمصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين بانهيار سقف منزل عليهم في ناحية كسنزان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث انهيار وقع مساء أمس في منزل على جانبي طريق "لاوان" بكسنزان ونتيجة لذلك سقط أربعة عمال تحت ركام السقف المنهار لذلك المنزل خلال عملهم به.

وذكرت المديرية أن أحد العمال ويُدعى (دلشاد حسين) يبلغ من العمر 22 عاماً لقي حتفه فيما تم إنقاذ العمال الثلاثة الآخرين، وإرسالهم إلى المستشفى بالتعاون مع شرطة اربيل، وفريق المسعفين الطبي، وعدد من السكان المتطوعين.

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