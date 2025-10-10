مصرع عامل ايراني وإصابة آخر من نفس الجنسية بانفجار في السليمانية

شفق نيوز - السليمانية

لقي عامل إيراني مصرعه فيما أُصيب آخر من نفس الجنسية، اليوم الجمعة، جراء انفجار خزان وقود داخل أحد المنازل بمنطقة الجامعة وسط مدينة السليمانية

وقال مراسل وكالة شفق نيوز،إن العاملين كانا ينجزان أعمال عزل حراري (ايزوكام) عندما وقع الانفجار نتيجة اشتعال مواد قابلة للاحتراق قرب خزان الوقود، ما تسبب بانفجاره على الفور.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد النيران ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُرسلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الملابسات والأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث، وفقا لمراسل الوكالة.