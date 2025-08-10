مصرع عامل جراء صعقة كهربائية في إدارة كرميان

شفق نيوز- إدارة كرميان

أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن مصرع عامل جراء إصابته بصعقة كهربائية داخل أحد الآبار في قضاء كلار.

وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث حصل صباح اليوم في حي شيروانه بقضاء كلار حيث تعرض عامل يدعى "وفيق صابر عباس" لصعقة كهربائية أثناء عمله داخل بئر ماء، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل جثته إلى دائرة معهد الطب العدلي في كلار.

وأشار إلى أن نجل الضحية الذي كان برفقته أثناء حصول الحادث، أوضح أن الضحية من سكنة قرية صالح آغا التابعة لناحية قوره تو، ويعمل حفار آبار منزلية، لافتاً إلى أنه كان يقوم بتنظيف بئر في منزل أحد المواطنين عندما أصيب بصعقة كهربائية.

ونوه قدوري إلى أن القاضي أمر بفتح تحقيق بالحادث وشرعت الشرطة في التحقيقات بشأن أسباب وكيفية حصولها.