مصرع عاملين سوريين اثر سقوطهما من بناية قيد الإنشاء في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر صحي، اليوم الأحد، مصرع عامليين سوريين في مدينة السليمانية إثر سقوطهما من بناية قيد الإنشاء.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن عاملين لقيا حتفهما صباح اليوم إثر سقوطهما من الطابق الـ 17 من بناية قيد الإنشاء في مشروع مجمع سكني في السليمانية، وقد تم نقلهما الى مستشفى "شار" في السليمانية.

واضاف ان المشروع يقع في حي "قوله ريسي" ويحمل العاملان الجنسية السورية، ويبلغ عمر أحدها 19 عاما والآخر 49 عاما.