مصرع عاملين أجنبيين اختناقا إثر سقوطهما داخل خزان قير في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفادت مديرية الدفاع المدني بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، بمصرع عاملين اجنبيين يعملان في مصنع لإنتاج العزل المائي (الإيزو كام) إثر سقوطهما داخل خزان لمادة "القير".

وذكرت المديرية لوكالة شفق نيوز، أن "العاملين سقطا داخل خزان القير أثناء قيامهما بعملية تنظيفه، مما أدى إلى فقدانهما للأوكسجين واختناقهما على الفور".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتعمل حالياً على انتشال الجثتين، إلا أنه لم يتم إخراجهما حتى هذه اللحظة".

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها الوكالة، فإن "أحد الضحيتين يحمل الجنسية الإيرانية، بينما ينتمي العامل الآخر إلى الجنسية البنغلاديشية".