مصرع طفل وإصابة والده بحادث سير في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي في السليمانية، مساء اليوم الاثنين، بمصرع طفل وإصابة والده بجروح خطيرة إثر حادث سير وقع على طريق بنجوين – سيد صادق ضمن حدود المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة نارية مع مركبة نوع (تويوتا بيك آب)، ما أسفر عن وقوع ضحايا".

وأضاف أن "الطفل يبلغ من العمر 13 عاماً وفارق الحياة في موقع الحادث، بينما نُقل والده مصاباً إلى قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد شوكت بقضاء سيد صادق، قبل أن يتم تحويله إلى أحد مستشفيات مدينة السليمانية نظراً لخطورة حالته الصحية".

وبحسب المعلومات، فإن "الطفل ووالده كانا متوجهين إلى المناطق الجبلية في بنجوين بغرض جمع الأعشاب الربيعية، قبل أن يتعرضا للحادث".