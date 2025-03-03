مصرع طفل وإصابة أمه وشقيقه بحادث سير في كلار

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور إدارة كرميان في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم في قضاء كلار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع مساء يوم في منطقة رزكاري بقضاء كلار، حيث تعرضت سيارة نوع "كيا حمل" وأدى إلى إصابة الأم وطفليها وتم نقلهم إلى مستشفى "الشهيد هَزار" في كلار لتلقي العلاج.

وأضافت أنه عند الوصول إلى المستشفى تبين وفاة أحد الطفلين البالغ من العمر أربع سنوات متأثراً بجروحه، بينما أصيب الطفل الآخر والأم بجروح متفاوتة، وتمت معالجتهما تحت إشراف الفريق الطبي.

وأشارت إلى أن فريق التحقيق يعمل حالياً على دراسة الحادث بهدف تحديد أسبابه وظروفه بدقة.