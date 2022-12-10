مصرع طفل نازح اثر حريق في مخيم للنازحين بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مخيم اشتي للنازحين في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، يوم السبت، مصرع طفل نازح بسبب حريق التهم إحدى خيم المخيم .

وقالت مديرة المخيم بخشان توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً التهم، مساء امس، خيمة عائلة نازحة في المجمع، وأدى اليوم إلى وفاة طفل يبلغ من العمر عاماً وثمانية أشهر داخل المستشفى.

وأضافت، أن الطفل المتوفى هو من اهالي صلاح الدين، وقد تبين أن سبب الحريق هو تماس كهربائي .

وأشارت مديرة المخيم إلى أن الطفل نقل للمستشفى مباشرة بعد إصابته جراء الحريق، وقد تلقى العلاج، لكن بسبب تفاقم الحروق في جسده توفي ظهر اليوم.

ويضم مخيم آشتي في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية نحو 1865 عائلة نازحة اغلبها من محافظة صلاح الدين والبعض الآخر من الموصل وسنجار وديالى.