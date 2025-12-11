مصرع طفل غرقا وإنقاذ 26 شخصا وتضرر عشرات المنازل جراء السيول بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز - كرميان

أعلن مشرف ادارة منطقة "كرميان" المستقلة في اقليم كوردستان جلال الشيخ نوري، يوم الخميس، مصرع طفل وإنقاذ 26 شخصا وتضرر عشرات المنازل والمحال والمباني التجارية نتيجة السيول الجارفة التي اجتاحت الاقضية والنواحي التابعة لإدارة المنطقة أول أمس الثلاثاء.

وقال الشيخ نوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الخطر قد وقع في وقت المساء مما صعّب المهمة على المؤسسات الحكومية وفرق الانقاذ.

وأضاف أن الفرق تمكنت من إنقاذ اكثر من 26 شخصا يوم الثلاثاء الماضي من الذين كانت حياتهم معرضة للخطر، ولو لم يحصل ذلك لسقط العديد من المواطنين ضحايا، مستدركا القول: لكن للأسف وبعد عودة حالة الطقس الى طبيعتها، وتراجع منسوب مياه السيول، وانتهاء المخاطر على المنطقة تبين أن طفلا كان يلعب بعجلته الهوائية قبل الحادثة لقي حتفه بعد سقوطه في مجرى للمياه أثر امتلائها بمياه السيول مما تسبب بوفاته اختناقا، ولم يتمكن النجاة بنفسه.

وعن حجم الأضرار التي تسببت بها السيول قال المسؤول المحلي ان: المياه غمرت 150 منزلا، وقد تشكلت لجنة لتقييم الأضرار الناجمة في المناطق التي اجتاحتها السيول مع تضرر مبان تجارية وعدد من الطرق.

وتمكنت فرق الإنقاذ في قضاء كلار ضمن إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، مساء أمس الأربعاء، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد إثر سيول جارفة اجتاحت القضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "جثمان الطفل الذي جرفته مياه السيول أثناء قيادته دراجة هوائية عُثر عليه قرب منطقة (قەڵای شێروان) بعد عمليات بحث متواصلة نفذتها فرق الدفاع المدني وشرطة الطوارئ، بمشاركة عدد من المتطوعين".

وبحسب المراسل، فإن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات في عمليات التمشيط نتيجة قوة اندفاع المياه ووعورة المنطقة، إلا أنها تمكنت في النهاية من تحديد موقع الجثمان وانتشاله.

وكان مصدر محلي في قضاء كلار أفاد لمراسل وكالة شفق نيوز، بسقوط طفل أثناء قيادته دراجة هوائية في مجرى السيول بالقرب من منطقة كازينو، بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ وجرفته المياه، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثته وسط ظروف ميدانية صعبة نتيجة قوة تدفق المياه.

وشهد قضاء كلار، منذ صباح أول أمس الثلاثاء، موجة سيول مفاجئة خلفت خسائر مادية وأغلقت عدداً من الطرق الفرعية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار وتحذير المواطنين من الاقتراب من مجاري المياه.