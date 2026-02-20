مصرع طفل بحادث سير مروع على طريق أربيل - مخمور

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، يوم الجمعة، بوفاة طفل إثر حادث سير وقع على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أربيل وقضاء مخمور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع بالقرب من منطقة (كندار) على طريق أربيل - مخمور، أسفر عن وقوع ضحايا".

وأضاف المصدر أن "الحادث أدى إلى وفاة طفل يدعى (آكام سالم أحمد سافه بنديان) على الفور"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة إلى الطب العدلي".