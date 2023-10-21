مصرع طفلين شقيقين غرقاً في "خبات أربيل"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مصرع طفلين شقيقين غرقا في مشروع للماء في قضاء خبات.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث جرى في الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت عندما تم الطلب من فريق الانقاذ الخاص بالمديرية في قضاء خبات التوجه للبحث عن احد الاطفال يدعى (دانيال) ويبلغ من العمر خمسة أعوام، لافتا إلى انه "تم العثور على جثته في الساعة الرابعة وعشر دقائق عصرا".

واشار البيان الى ان "البحث مازال مستمرا عن جثة شقيقه الأصغر (زانيار) الذي غرق هو الآخر في المنطقة نفسها.